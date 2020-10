01 DE OUTUBRO DIA DO VENDEDOR: Parabéns vendedores de Jequié e Região

O vendedor é um profissional que trabalha na área de vendas, oferecendo determinados produtos em troca de certos valores, que variam de acordo com os itens que são vendidos.

Alguns estabelecimentos ensinam técnicas de vendas para os seus vendedores, para que dessa forma eles possam saber quais são as melhores maneiras de abordar os clientes e fazer com que eles comprem algo. Se o vendedor for o dono do seu próprio negócio, então ele ainda possui a liberdade de poder dar descontos.

O Dia do Vendedor é comemorado em 1º de outubro no Brasil, em homenagem a todos estes profissionais.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários