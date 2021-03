03 Acusados de matarem Jovem no Joaquim Romão morrem em troca de tiros com a PM em Jequié

Ao tomar conhecimento do homicídio ocorrido na rua Professor Sá Nunes, Joaquim Romão, a polícia militar saiu em diligência e localizaram os 03 suspeitos do homicídio na Avenida Lomanto Júnior. Ao proceder com a abordagem, os elementos deflagraram vários tiros contra os policiais, que revidaram a injusta agressão e ao cessar fogo, foi constatado que os 03 elementos foram baleados. trata-se de F.S.D. 41 anos, P.R.S.S. 19 anos e H. As guarnições, socorrem os 03 até a emergência do HGPV, onde evoluíram para óbito.

Com os elementos foram encontradas armas, sendo uma pistola 9mm com prolongador, para maior capacidade de tiros e um revolver calibre .38. A polícia militar está atenta e em diligências para tirar de circulação, elementos que tetam tirar o sossego e a paz da população.

