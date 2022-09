03 Motocicletas foram tomadas de assalto, homicídio e emissora de rádio arrombada nas últimas 24 horas em Jequié

Jequié tem passado por um clima pesado de violência no últimos tempos. Em apenas 24 horas, foram registrados 03 roubos de motocicletas, 01 homicídio e vários arrombamentos e furtos, principalmente no centro da cidade. Moradores e comerciantes, principalmente do centro da cidade, não sabem mais a quem apelar. Na manhã de ontem (13), um homem estava indo ao seu trabalho quando elementos armados, tomaram a sua motocicleta de assalto no bairro Pompilio Sampaio. Já durante a noite no bairro inocoop, uma outra vítima também teve a sua motocicleta tomada de assalto, e no bairro Agarradinho, um entregador de delivery, também teve a sua motocicleta tomada de assalto por indivíduos armados.

HOMICÍDIO: Já por volta das 19 horas no bairro do Itaigara, Mandacaru, um jovem foi morto a facadas por uma pessoa ainda não identificada. Uma unidade do SAMU ainda chegou ao local, mas, a vítima já estava sem vida.

Grupo Invade local e roubam 9 pessoas: Já por volta das 14 horas de ontem (13), 04 elementos armados, invadiram uma localidade na Praça da Bandeira, onde fizeram um verdadeiro arrastão e acabaram roubando 09 pessoas que estavam no local. Dinheiro e celulares foram levados.

Emissora de Rádio Arrombada: Durante a madrugada de hoje (13), a Jequié FM, localizada na Avenida Rio Branco, Centro da cidade. Foi arrombada por bandidos, que entraram e acabaram bagunçando toda a emissora. Os bandidos ainda tentaram levar um dos televisores do studio, que acabou desistindo e deixando a mesma na sacada do prédio. Os bandidos não estão perdoando ninguém. Já está mais que na hora, das forças de segurança, tirarem esses arrombadores que atuam no centro de Jequié, deixando empresários e trabalhadores no prejuízo.

