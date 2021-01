03 Pessoas morrem vítima do Covid-19 e mais 59 pessoas testam positivo em Jequié

Houve o registro de mais 3 óbitos, sendo 1 homem, de 70 anos, residente no bairro Jequiezinho, portador de Doença Cardiovascular Crônica, Diabetes Mellitus, estava internado no HGPV; 1 homem, de 75 anos, residente no bairro São Judas Tadeu, portador de Doença Cardiovascular Crônica e Imunossupressão, estava internado no HGPV; e 1 mulher, de 55 anos, residente no bairro São Judas Tadeu, que estava internada no HGPV.