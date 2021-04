04 Bandidos assaltaram uma loja no centro de Jequié e agrediram proprietário que precisou ser socorrido

No início da tarde de ontem (16), a polícia militar foi acionada até a rua Damião Vieira, centro de Jequié, onde foi informado que quatro elementos a bordo de duas motocicletas adentraram em uma loja que vende joias e praticaram o assalto. Os elementos além de roubarem vários produtos da loja, ainda levaram o celular de uma cliente que estava no local, e agrediram fisicamente o proprietário da empresa, que precisou ser socorrido até a emergência do Hospital Geral Prado Valadares.

A rua Damião Vieira no Centro de Jequié, é bastante movimentada e com isso, algumas lojas já foram é alvo de assaltos por diversas vezes. Os bandidos sempre assaltam lojas que vendem joias no local. No assalto que aconteceu no dia de ontem (16), vídeos que circulam em redes sociais, mostram os elementos bastante agressivos no interior da loja e o momento da fuga. A polícia civil já esta de posse das imagens e está a procura dos elementos.

