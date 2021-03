04 Indivíduos entram em confronto com a CIPE-CENTRAL e equipe CETO e tombam em Jequié

No início da noite de ontem (29), uma guarnição da CIPE-CENTRAL e da CETO do 19º BPM, estavam em rondas na região da Frisuba, em Jequié, Quando se depararam com 04 indivíduos, foi dada voz de abordagem e os homens acabaram não respeitando e deflagrando vários tiros nas guarnições, os policiais reagiram e os 04 indivíduos foram atingidos e socorridos até a emergência do Hospital Prado Valadares, onde evoluíram a óbito.

Segundo informações policiais, os homens que tombaram em confronto, são pertencentes a uma organização criminosa, e são acusados de vários crimes em Jequié. Até o momento os indivíduos não foram identificados. os corpos já estão no IML de Jequié, onde vão ser necropsiado e liberado aos familiares. Informações: CIPE-CENTRAL