04 Pacientes diagnosticados com Covid-19 em Barra do Rocha estão curados

O prefeito de Barra do Rocha, Professor Léo anunciou no final da manhã dessa quarta-feira (15), que as 04 pessoas que testaram positivo para a covid-19 no município, já estão curadas. “Graças a Deus, todos os pacientes já estão curados do Coronavírus em Barra do Rocha. Todas as 04 pessoas que testaram positivo, já se encontram bem e sem a presença do vírus. Continuamos com os cuidados e mantendo o isolamento social como a melhor medida contra expansão deste vírus. Faça sua parte e fique em casa”, escreveu o prefeito em sua página na rede social facebook. Conforme o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, dos 11 casos notificados, 7 foram descartados. Estão sendo monitoradas 20 pessoas que estiveram em área (município ou estado) de risco. Informações e Foto: Giro Ipiaú

