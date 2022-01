05 pessoas diagnosticadas com Influenza A H3N2 em Jequié, 01 Paciente está na UTI do HGPV

05 Pessoas foram diagnosticadas com a Influenza A H3N2 em Jequié. Segundo informações da ASCOM do Hospital Prado Valadares, 04 pacientes já receberam alta médica e 01 delas continua internada em um leito de UTI da unidade. Centenas de pessoas em Jequié estão desenvolvendo a síndrome gripal, onde muitas delas estão apresentam a síndrome com sintomas mais graves. Várias farmácias do município de Jequié, já estão sem estoque de medicamentos para gripe. Os profissionais de saúde, orientam que as pessoas continuem usando máscara, higienizando as mãos com álcool em gel e tendo todos os cuidados já vinha acontecendo contra a Covid-19.

Comentários no Facebook:

Comentários