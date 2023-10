05 Pessoas ficam feridas em acidente na BA-650 entre Ipiaú e Ibirataia

Um carro ocupado por cinco pessoas capotou na BA-650, trecho entre os municípios de Ipiaú e Ibirataia, na tarde de ontem (23). O motorista identificado como Eneas de Almeida, de 39 anos, perdeu o controle da direção do automóvel modelo Uno, após passar pela Curva do Soldado. Chovia no momento do acidente.

As três irmãs do condutor, e uma outra parente, ficaram feridas. Uma delas, Valdívia Firmina de Almeida ficou presa às ferragens e foi preciso a ação do Corpo de Bombeiros para a retirada da vítima que sofreu fraturas em um dos braços, além de outros ferimentos. O motorista não precisou de atendimento médico.

Duas ambulâncias do Samu socorreram as mulheres e encaminharam três delas para o Hospital Geral de Ipiaú e uma para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, para receberem os cuidados médicos necessários. Segundo apurou o GIRO no local, a família estava se deslocando de Gandu para visitar o pai, que estava internado no Hospital Geral de Ipiaú. O estado de saúde do idoso inspira cuidados. Não foi informada a enfermidade do paciente. Informações e Foto: SITE GIRO IPIAÚ

Comentários no Facebook:

Comentários