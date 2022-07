06 veículos se envolvem em acidente na BR 101

Um grave acidente na madrugada desta terça-feira (26), envolvendo aproximadamente seis veículos foi registrado na BR-101, em um local conhecido como Curva do Padre, no município de Aurelino Leal. Entre os veículos envolvidos estão um caminhão carregado com frutas e um ônibus da empresa Águia Branca. Chovia bastante no momento do acidente. Segundo informações da Polícia Militar de Ubaitaba, apesar da gravidade do acidente não foram registradas vítimas fatais. A pista ficou completamente interditada e foi liberada por volta das 07hs da manhã. Informações e foto: do Site Ubaitaba Urgente

Comentários no Facebook:

Comentários