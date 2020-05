09 Bairros de Jequié ficam sem água nesta Terça- Feira

A Embasa vai realizar a Lavagem no Reservatório da Estação de Tratamento de Água do Criciúma, e por conta disso vai faltar água amanhã (12), em 9 localidades de Jequié.

O abastecimento de água será suspenso das 05:00h às 17:00h em alguns pontos do bairro Jequiezinho, são eles: Vovó Camila, Água Branca, Vila Vitória, Lot. Tropical, Cachoeirinha, Chácara Provisão, Lot. Jardim Alvorada e Baixa Senhor do Bonfim. Caso os serviços sejam concluídos antes do prazo, o abastecimento será retomado imediatamente, no entanto, a normalização do abastecimento, deverá ocorrer entre um ou dois dias.

