1° Dose da vacina contra a Covid-19, será aplicada apenas em gestantes e mulheres no pós-parto nesta quarta-feira

Por falta de imunizantes, nesta quarta-feira (01), a Secretaria de Saúde do município de Jequié, informa que serão aplicadas a primeira dose da vacina contra a Covid-19, apenas em gestantes e mulheres no pós-parto. Para quem já está com a 2° dose já agendada, pode se dirigir até uma das centrais de vacinação, ou em um dos Drive”s Thru. A 2° dose que será aplicada, são da Coronavac e Oxford.

