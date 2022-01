10 mil reais em doações feita pelo Artista Tarcísio do Acordeon, já foram entregues no Ginásio de Esportes em Jequié

Já foram entregues na manhã de hoje (04), na Central de Arrecadação, 10 mil reais em produtos de limpeza, alimentação e utensílios, que foram doados pelo cantor Tarcísio do Acordeon, durante show realizado em Jequié no último dia 26 de dezembro no Coffe Exclusive na AABB de Jequié. Mesmo algumas pessoas tentando disseminar ódio na internet a época do evento, ele foi realizado e o resultado está sendo positivo. Os artistas que se apresentaram em toda Bahia no período das chuvas, na sua maioria ajudaram as cidades atingidas com doações, tipo está que foi feita em Jequié. Obrigado ao artista Tarcísio do Acordeon, por ter ajudado centenas de pessoas em Jequié e Região. E obrigado a você que compareceu ao evento e também faz parte dessa doação.

