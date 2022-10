A Secretaria da Educação do Estado (SEC) abriu ontem (10), as inscrições para os estudantes do Ensino Superior das quatro universidades públicas estaduais (UNEB, UESC, UEFS e UESB) interessados em participar do Programa Mais Futuro. Pode participar quem está regularmente matriculado em curso de graduação presencial, desde que não tenha concluído qualquer outro curso de nível superior e que esteja comprovadamente em situação de vulnerabilidade socioeconômica.>> Faça sua inscrição on-line: http://maisfuturo2.educacao.ba.gov.br/acessoestudante >> Acesse o edital: https://bit.ly/3rI8OOu O estudante que mora a até 100 km do campus de matrícula recebe o auxílio permanência no valor de R$ 300. Já o aluno que mora a uma distância superior a 100 km do campus de matrícula e mudou de domicílio para frequentar o curso recebe o auxílio moradia no valor de R$ 600. Os interessados deverão identificar o enquadramento a um dos perfis no momento da inscrição, através do link http://maisfuturo2.educacao.ba.gov.br/acessoestudante , até o dia 28 de outubro.Na inscrição, os candidatos deverão anexar cópias digitalizadas em formato PDF, JPEG ou JPG de documentos, como Carteira de Identidade ou documento oficial com foto ou equivalente; CPF; Folha Resumo do Registro, Individual ou Familiar, atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); comprovante de matrícula emitido/disponibilizado no semestre vigente, juntamente com o histórico acadêmico atualizado em um só arquivo; entre outros (conferir edital).O estudante que tiver sua inscrição homologada pela universidade e validada pela SEC, bem como tenha cumprido com todos os critérios de elegibilidade previstos nos marcos legais e no edital, receberá, mensalmente, o valor equivalente ao respectivo perfil para o qual foi homologado, considerando o seu vínculo no Auxílio Permanência.– Desde que foi criado, em 2017, o Mais Futuro já destinou mais de R$ 193 milhões em transferência de renda para os estudantes. Só neste ano, já foram destinados R$ 28,6 milhões ao programa.