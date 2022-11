Agricultores familiares da zona rural de Poções comercializam produtos derivados da mandioca

Pães, bolos e biscoitos, derivados da mandioca, produzidos por agricultores e agricultoras familiares do Povoado de Bandeira Nova, localizado no município de Poções, começaram a ser comercializados, nesta quinta-feira (03), no Empório Caprichos da Mandioca e Cia., instalado na principal avenida do povoado.

O estabelecimento é dedicado às vendas dos produtos feitos na Cozinha Comunitária da Agroindústria de Beneficiamento da Mandioca, implantada pelo Governo do Estado, por meio do projeto Bahia Produtiva.

Lá, foram investidos R$ 539,1 mil, por meio de convênio com a Associação Comunitária Tremendal, possibilitando a reestruturação de uma obsoleta casa de farinha, da década de 90, em uma moderna agroindústria com cozinha comunitária, totalmente equipada. A ação conta também com o serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER).

Elisvânia dos Santos Lopes é uma das agricultoras beneficiadas. Ela conta que a comunidade sempre produziu mandioca, mas estava desanimada. “Com os investimentos do Bahia Produtiva, começamos a produzir mais e melhor a mandioca, pois tivemos orientação, e, com isso, hoje podemos produzir nossos produtos com qualidade e ter uma renda”.

Os agricultores de Bandeira Nova são, na sua grande maioria, agricultores familiares que sobrevivem da agropecuária, com predominância da agricultura de sequeiro, feijão, milho, palmas e forrageiras, cultivadas em pequenas áreas, com baixo grau de tecnologia, com destaque para a mandiocultura, que tem boa produtividade.

O Bahia Produtiva é um projeto executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), com cofinanciamento do Banco Mundial. Informações e foto: ASCOM/SDR CAR

