Desde as primeiras horas da manhã da última terça-feira (31), a Polícia Militar da Bahia iniciou a 8ª edição da ‘Operação Força Total’, que tem o objetivo de intensificar as ações ostensivas, preventivas e repressivas em todo o estado.

A Força Total, que acontece com planejamento e sem divulgação prévia, tem como foco a ampliação da segurança no estado, envolvendo as unidades convencionais, táticas e especializadas da corporação.

O efetivo empregado intensifica, neste momento, as abordagens preventivas (blitze) com o objetivo de apreender drogas, armas de fogo e veículos em situação irregular, ampliando assim a ostensividade para coibir crimes contra o patrimônio e contra a vida. Nas ações, as guarnições da PM atuam a pé, em viaturas, motocicletas, cavalos, bases móveis, aeronaves e em postos de abordagem.

As sete edições anteriores da Força Total resultaram na abordagem de 313 mil pessoas e 174 mil veículos (carros e motos), bem como na retirada de circulação de 133 armas de fogo, na apreensão de 1.558 veículos e no flagrante de 474 ocorrências envolvendo drogas. Foto divulgação Divulgação/PMBA

