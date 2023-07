Conforme expectativa do deputado Hassan (PP), manifestada na manhã dessa quinta-feira (13) durante entrevista na Rádio Jequié FM 89.7, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) reuniu-se durante a tarde no auditório da União dos Municípios da Bahia (UPB) e sacramentou a decisão aprovada no início da semana pelo Grupo Condutor de Rede da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) de implantar em Jequié, no Hospital Prado Valadares, a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). A reunião, presidida pela secretária da Saúde, Roberta Santana, contou com participação da presidente do Conselho Estadual de Secretários Municipais da Bahia (Cosems), Stela Souza, e do secretário de Saúde de Jequié, Marlon Dourado, que representou o prefeito Zé Cocá e o deputado Hassan, que vem há mais de seis anos lutando pela Unacon Jequié.

“Para nós que acompanhamos essa luta desde a nossa gestão como secretário municipal de Saúde de Jequié, a confirmação de que esse importante equipamento, que em breve será inaugurado para atender a população de 26 municípios, é motivo de muita alegria e orgulho”, disse Hassan, acrescentando que “orgulho por nunca termos desistido de lutar, pois sabemos que a nossa gente será a maior beneficiada com a unidade especializada no tratamento oncológico”.

O parlamentar frisou que a secretária Roberta Santana estabeleceu o prazo de 45 dias ao anunciar a decisão do governador Jerônimo Rodrigues de implantar a unidade no Hospital Prado Valadares.

Compartilhando a conquista, Hassan destaca que “essa vitória é de todos nós”, citando o Rotary, Universidade Estadual do Sul da Bahia, Câmara dos Vereadores, Prefeitura Municipal, Conselho Municipal de Saúde e Lojas Maçônicas, lembrando ainda a fundamental participação da sociedade organizada dos municípios dos territórios do Vale do Jiquiriçá e Médio Rio de Contas. E mais uma vez externou sua gratidão ao governador e a secretária Roberta Santana.



“O que o governador quer, é que o serviço seja prestado, e isso nós vamos assegurar”, afirmou Roberta Santana. Ela informou que a obra de reforma no Prado Valadares está em andamento acelerado, realizado por uma verdadeira força tarefa. “Estamos trabalhando dia e noite, com os devidos cuidados para amenizar os impactos, pois trata-se de uma obra com hospital em funcionamento”.

A diretora de Atenção Especializada da Sesab, Maria Alcina Romero, valorizou a decisão de implantar a Unacon Jequié, para atender quase 500 mil habitantes da região, e explicou que “a unidade vai começar a funcionar como Unacon básico, com serviço de oncologia clínico e cirurgias nas especialidades de ginecologia, mastologia, coloprocto e urologia, expandindo paulatinamente para pescoço e até tórax”.

Ex-secretária de Saúde de Jequié, a presidente do Cosems, Stela Souza, declarou que “a Unacon de Jequié era o sonho de todos nós”. Ela destacou a importância de garantir à população de Jequié e região atendido de saúde pelo SUS de qualidade e humanizado, sem precisar deslocar os pacientes oncológicos para Salvador e ou Itabuna.

O secretário de Saúde de Jequié, Marlon Dourado, disse que “essa é uma conquista importantíssima para Jequié e região, que vai transformar o município em um polo regional de referência em tratamento oncológico.

