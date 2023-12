Posto SAC de Jequié inaugurou unidade onde vai oferecer serviços do Corpo de Bombeiros

O Posto SAC do município de Jequié inaugura uma nova unidade do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) nesta quarta-feira (13). Serão oferecidos à população os serviços de solicitação de Análise e de Vistoria de Segurança e Prevenção Contra Incêndio, pedido de Atendimento a Eventos, Expedição de Documentos, além de Realização de Fiscalização Provocada por Denúncia. O atendimento para os cidadãos estará disponível a partir de quinta-feira (14).

O Posto SAC da cidade de Jequié fica situado na Avenida Otávio Mangabeira, 992, bairro de Mandacaru. A unidade do Corpo de Bombeiros vai atender a população das 7h às 16h, por ordem de chegada. A nova estrutura contará com dois pontos de atendimento, salas para análise técnica e para coordenação, salas para vistoria e fiscalização, além de sala de reunião.

A nova unidade foi um projeto em parceria com a Rede SAC, com investimento nas instalações feito pelo Corpo de Bombeiro. O SAC forneceu o seu modelo de atendimento e o Sistema Atende, de Gerenciamento de filas, além da elaboração do projeto arquitetônico e da programação visual.

Capacidade – A unidade do Corpo de Bombeiros tem capacidade para realizar até 20 atendimentos por dia, 400 mensais. O atendimento e a gestão ficarão a cargo dos integrantes do 8º Batalhão de Bombeiro Militar (BBM), também localizado em Jequié.

A inauguração da unidade de Jequié será às 15h desta quarta-feira (13). A Rede SAC já conta com outras três unidades similares do CBMBA (Postos SAC Feira II, Bela Vista e Teixeira de Freitas. A Diretora Operacional do SAC, Nilza Rios, falou sobre a prestação de serviço à população. “Em parceria com o Corpo de Bombeiros, estamos oferecendo mais uma comodidade para os cidadãos de Jequié, unindo o padrão de atendimento da Rede SAC com a expertise dos Bombeiros”, comentou Rios.

O comandante do 8º BBM, tenente-coronel BM Bruno Faneli, também comentou sobre a iniciativa. “Facilitamos o acesso dos cidadãos aos nossos serviços. Em vez de ir diretamente ao Corpo de Bombeiros para fazer solicitações, basta ir ao posto SAC. Entendemos que o fato de a Rede SAC reunir diversos tipos de serviços em um só lugar é mais um facilitador, e nos aproxima ainda mais das comunidades”, avaliou o tenente-coronel.

