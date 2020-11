11 Pessoas morreram nas rodovias baianas durante final de semana prolongado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia finalizou, às 23h59 desta segunda-feira (02), a Operação Finados 2020. Iniciada na última sexta-feira (30/10), a PRF intensificou a fiscalização e os esforços foram voltados à segurança viária, prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito e à garantia da mobilidade nas rodovias do país.

Durante os quatro dias da operação, a PRF na Bahia contou com reforço nas equipes e concentrou seu efetivo ao longo dos trechos mais movimentados e de maior incidência de acidentes graves e de ocorrências criminais.

Para isso, foram intensificadas rondas ostensivas nas rodovias com o posicionamento estratégico das viaturas, a fim de promover aos usuários das rodovias federais uma maior sensação de segurança e fluidez do trânsito.

Os esforços do policiamento qualificado resultaram na fiscalização de 4.141 veículos e 4.629 pessoas.

Nesse ranking de imprudências mais constatadas pelos PRFs, está ainda a ultrapassagem proibida, com 1.062 autos extraídos. Nunca é demais enfatizar que a colisão frontal, quase sempre causada pelas ultrapassagens indevidas, é o tipo de acidente que mais fere gravemente e mata pessoas em rodovias do país inteiro. A infração de ultrapassar em faixa amarela contínua é infração gravíssima, com multa de R$ 1.467,35 e rende 7 pontos na carteira.

O feriadão foi marcado pelo aumento do fluxo de veículos e usuários circulando pelas rodovias federais para os mais diversos destinos, porém uma das maiores preocupações da PRF é o lamentável hábito que parte de nossos motoristas ainda conserva: dirigir após consumir bebidas alcoólicas.

Durante as abordagens, foram realizados 442 testes com etilômetro (bafômetro), que flagraram 63 condutores dirigindo sob efeito do álcool, que colocaram em risco suas vidas e de outros usuários das rodovias. Destes, 08 condutores foram detidos por embriaguez ao volante e foram encaminhados à Delegacia de Polícia para responderem criminalmente. Eles também tiveram suas carteiras recolhidas.

Nas fiscalizações, a PRF também emitiu 128 autos de infração para motociclistas ou passageiro sem capacete. Perigo também geraram os 18 motoristas que usavam o celular enquanto dirigiam. Obrigatório não só para o motorista, mas também para todos os ocupantes do veículo, o cinto de segurança, ou melhor, o não uso dele gerou mais de 683 autuações. Quando o alvo das fiscalizações foi a criança sem cadeirinha, 40 autos foram emitidos.

O fato de o motociclista não usar o capacete ou pessoas não usarem cinto de segurança em automóveis é determinante na gravidade dos acidentes.

Foram também retiradas de circulação quase 100 toneladas de excesso de peso das rodovias. O peso acima do permitido sobrecarrega os sistemas de suspensão e freios, oferecendo riscos ao motorista e aos usuários da rodovia, e ainda danifica o pavimento asfáltico.

Acidentes, feridos e óbitos

Em 2019, o dia de Finados ocorreu durante o fim de semana, não havendo operação de feriado prolongado; portanto, não há dados comparativos em relação ao ano passado.

O balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) quanto à violência no trânsito nas rodovias federais acende um sinal de alerta para a necessidade de mais prudência e educação por parte de todos.

Este ano, durante os quatro dias da Operação Finados a PRF na Bahia registrou um total de 46 acidentes. Destes, 16 foram acidentes graves, quando resultam em, pelo menos, um óbito ou ferido gravemente. De sexta-feira (30) até às 23h59 de segunda-feira (02), 11 pessoas morreram durante os nas estradas baianas. Já o número de feridos totalizou 61 pessoas.

Os números são verdadeiros alertas para motoristas, passageiros, pedestres e demais atores do trânsito de que é preciso ter mais prudência; sentir-se cada um protagonista na construção de um trânsito mais seguro.

Os dados apontados no balanço nortearão a PRF para os futuros trabalhos educativos e fiscalizações temáticas no combate à violência no trânsito.

Enfrentamento a criminalidade

Durante os quatro dias da operação, a PRF na Bahia recuperou 12 veículos com registro de roubo ou furto. Outros 07 veículos adulterados foram apreendidos no período, o que representa o esforço da instituição no enfrentamento as fraudes veiculares. 33 pessoas foram detidas por diversos crimes. Também foi responsável pela apreensão de 02 armas de fogo e mais 20 munições. As abordagens resultaram ainda na apreensão de 76 comprimidos de anfetaminas e no resgate de 03 aves silvestres. Informações: PRF

