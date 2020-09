19° Batalhão divulga balanço das ações do mês de Agosto

O 19° Batalhão de Polícia Militar de Jequié divulgou na tarde desta segunda-feira (31), o balanço das ações do mês de Agosto, que trouxe excelentes resultados no combate contra o crime e na manutenção da Ordem Pública.

De acordo com as informações, a unidade apresentou uma significativa queda no número de crimes violentos contra a vida, havendo o registro de apenas 01 homicídio comparado ao mesmo período de 2019, quando foram registrados 05. Uma redução de 80%.

Em agosto, foram realizadas 05 prisões

pelo crime de tráfico de drogas e 03 prisões em decorrência do cumprimento de mandados de prisão. Houve ainda o registro de 04 veículos recuperados e 06 armas de fogo apreendidas.

O 19º BPM vem desenvolvendo diversas ações preventivas e repressivas e segue avançando na busca de índices cada vez melhores para promover a ordem e proporcionar mais segurança e tranquilidade à população.

Para o Comandante da OPM “essa redução são os frutos de uma parceria com a nossa Co-irmã 9ª COORPIN aliado a um trabalho intenso de ações preventivas e repressivas, das estratégias operacionais, junto ao serviço de inteligência, e das operações e abordagens aliadas ao comprometimento de nossa tropa que, como sempre, tem se empenhado no cumprimento do seu papel constitucional”, finalizou o comandante. Informações e Foto: ASCOM/19°BPM

