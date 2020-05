19° Batalhão recebe nova viatura da Ronda Maria da Penha

Foi realizada na manhã desta terça-feira (12), a solenidade de entrega da nova viatura padronizada que será utilizada pela Ronda Maria da Penha em Jequié. A entrega aconteceu no pátio do 19º Batalhão e contou com as presenças do Ten Cel PM Gondim, Comandante da Unidade, oficiais, do efetivo que atuará na ronda e da imprensa local.

A operação, implantada recentemente na cidade de Jequié, funcionará provisoriamente na sede do 19º BPM, até que seja direcionada uma nova base estruturada em local estratégico, e dispõe de um efetivo de 9 policiais capacitados, entre eles homens e mulheres, que atuarão no acompanhamento e assistência de mulheres em situação de vulnerabilidade e que têm medida protetiva deferida pela Justiça.

De acordo com a Ten PM Patrícia, comandante do policiamento especializado, o trabalho será feito em parceria com outros órgãos como a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), Núcleo de Atendimento à Mulher (NAM), o CRAS e CREAS. “A Ronda veio para somar esforços junto a uma rede que já atua no enfrentamento da violência contra a mulher na cidade”, destacou.

O Ten Cel Gondim também enfatizou a relevância da Ronda Maria da Penha para o município. ” Esse momento é um marco muito importante para a comunidade Jequieense e para o 19° Batalhão. Hoje nós contamos com policiais altamente instruídos que ja vêm fazendo um trabalho voltado para esse público mais vulnerável, e agora com uma viatura que vai facilitar o serviço de prevenção”, frisou.

É importante destacar também, a importância da denúncia para o êxito desse trabalho. A mulher que sofre qualquer tipo de violência deve procurar a delegacia e denunciar seu agressor ou solicitar do Ministério Público uma medida protetiva de urgência, para que a partir daí possa ser assistida e protegida. Informações e Foto: ASCOM/19°BPM

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários