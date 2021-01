Mais um ano se finaliza e o 19° BPM mais uma vez comemora ótimos resultados alcançados no ano de 2020.



Apesar do ano atípico que se tornou 2020, conseguimos nos reorganizar e traçar novas estratégias e com dedicação, esforço e profissionalismo obtivemos ótimos resultados.



Tivemos uma redução de 12% nos Crimes Violentos Letais e Intencionais – CVLI no 2° semestre de 2020 em comparação com o ano de 2019, algo muito positivo para uma cidade com mais de 150 mil habitantes.



Feliz com esses ótimos resultados, o Comandante atribuiu esses significativos índices à uma parceria com a nossa Co- irmã 9ª COORPIN na pessoa do seu Coordenador Dr° Cristiano Mangueira e, também, ao excepcional empenho da brilhante tropa que o 19° BPM possui. Informações: ASCOM – 19°