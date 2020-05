19° BPM Recebe viatura nova para a ronda Maria da Penha

Em mais uma ação do Governo do Estado da Bahia na cidade de Jequié, será implantada a Ronda Maria da Penha.

Graças ao Governador Rui Costa, o Comandante Geral da PMBA CEL PM ANSELMO ALVES BRANDÃO, e o Comandante do CPR-SUDOESTE CEL PM IVANILDO DA SILVA que também se sensibilizam à causa Pública em nosso Município.

*Será entregue hoje dia (12), às 10hs no pátio do 19° BPM a viatura da Ronda Maria da Penha* juntamente com todo o efetivo para atuar no combate a violência e no atendimento a mulheres em situação de vulnerabilidade que possuem Medidas Protetivas de Urgência deferidas pela Justiça. Informações: ASCOM – 19° BPM

