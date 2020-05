19°Batalhão distribui 300 kits emergenciais de higiene pessoal para mães de comunidade carente

Diante da crise provocada pela pandemia da COVID-19, uma rede de solidariedade vem se multiplicando e fazendo cada vez mais diferença para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Nessa corrente do bem, o 19º Batalhão tem se destacado através de várias ações sociais promovidas em prol de famílias carentes de toda Jequié.

Em comemoração ao Dia das Mães no próximo domingo, 10 de maio, a 5a CIA PM, por meio do *Projeto 19°Solidário* realizou na manhã desta sexta-feira (08), a entrega de 300 kits de higiene pessoal para mães carentes da comunidade do Alto da Bela Vista.

O projeto, que contou com a parceria de empresas locais tem por objetivo ajudar a conter o avanço da Covid-19. Os kits, compostos por itens como sabonete, máscara de proteção, escova e creme dental, além de reforçar os hábitos de higiene e minimizar a proliferação do vírus, levaram um pouco de amor e cuidado para cada mãe que os receberam.

Para o Ten Cel Gondim, comandante do 19º BPM, esse é um momento que exige a colaboração de todos. “Em uma data tão importante e aguardada como o dia das mães que chega, sobretudo num momento de tensão e incertezas como este em que estamos vivenciando, promover gestos de amor e solidariedade nos dá uma grande satisfação e a certeza de que estamos no caminho certo. Com cada um fazendo a sua parte, conseguiremos vencer esse vírus e nos reerguer em breve”, destacou.

O 19° Batalhão agradece aos Supermercados Mundial do KM 3, Mega Mix, Jambo, Cidade Sol, Mercado do Povo, G Barbosa, COP Jequié Bella Flor, Cristal Cloro, SD Gilvan, às senhoras Mayhhanne, Luciene e Maria Rita, empresas parceiras e colaboradores que somaram forças na corrente do bem e foram indispensáveis para realização desse projeto.

Juntos somos fortes e invencíveis! Informações e Foto: ASCOM/19°BPM

