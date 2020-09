19º BPM amplia serviço de psicologia da USB da unidade

O comandante do 19º BPM, sensível aos cuidados de saúde mental dos policiais militares, ampliou o serviço de psicologia da UBS com mais uma profissional, CB PM Simone Nascimento – formada em Psicologia, Letras e pós-graduada em Psicopedagogia institucional e clínica, possui também no seu currículo uma vasta experiência de atendimento e acompanhamento psicopedagógico no Colégio da Polícia MiIitar (CPM-Jequié).

“O 19º BPM atende policiais militares de Jequié e região, através do trabalho desenvolvido pela equipe da UBS e da psicologa CB PM Adriana Chaves. Com os reflexos da Pandemia (COVID19), tivemos a iniciativa de ampliar o trabalho que já vem sendo realizado, e também entendemos que saúde mental é um tema que deve ser abordado e tratado de forma permanente (formando redes de apoio) e não apenas em meses de campanha, a exemplo do setembro amarelo”, pontuou o TC PM Gondim. Informações e Foto: 19º BPM

