19º BPM através da Unidade Básica de Saúde já realizou 60 atendimentos psicológicos a policiais militares de Jequié e região.

O 19º Batalhão de Polícia Militar, através da Unidade Básica de Saúde – (UBS), realizou nos últimos 30 dias, 60 atendimentos psicológicos a policiais militares de Jequié e região. O acompanhamento psicológico é oferecido por meio de duas psicólogas, que estão disponíveis, também, para atendimento psicossocial e, em caso de emergência, 24 horas por dia. O serviço, que está disponível para todos os policiais militares da Unidade e seus familiares, é gratuito e acontece de forma contínua, considerando o alto risco e estresse emocional, a que se expõe o profissional de segurança pública.

“Sabemos o quão estressante é o serviço policial militar, uma atividade que integra ocorrências de alto risco, estresse emocional e eventos críticos, que podem afetar o equilíbrio psíquico do PM. Por isso, e principalmente em virtude do momento em que estamos vivenciando, vamos buscar desenvolver esse trabalho de forma permanente.”- pontuou o comandante do 19°BPM, Ten Cel PM Elbert Vinhático. Os acompanhamentos psicológicos visam, sobretudo, o cuidado com a saúde mental dos militares e a melhoria da qualidade de vida desses profissionais. Os atendimentos podem ser solicitados e agendados através do telefone (73) 3527 – 1904. Informações: ASCOM/19ºBPM

