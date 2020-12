19º BPM comemora a redução de 60% na taxa de homicídios em Jequié no mês de Dezembro

O mês de dezembro chega ao final com um excelente índice de redução nos homicídios na cidade de Jequié, registrado apenas 02 homicídios, que comparado com dezembro de 2019, onde tiveram 06 homicídios, o 19° BPM alcança neste mês a expressiva redução de 66%.

Atribuímos essa expressiva redução aos esforços dos nossos valorosos Policiais Militares, que enfrentam a batalha diária da manutenção da ordem e da segurança de todos os jequieenses.

Os resultados desta redução são, também, frutos do trabalho de união entre as forças de Segurança Pública, uma parceria entre o 19º BPM e a 9ª COORPIN na pessoa do Coordenador Dr°Cristiano Mangueira.

Com policiamento de aproximação o 19° BPM segue avançando em resultados positivos, superando as metas e cumprindo sua missão constitucional. PMBA e PCBA, juntas na corrente do bem.

TEN CEL PM ITAMAR GONDIM BANDEIRA – CMT do 19° BPM. Informações: ASCOM-19° BPM

