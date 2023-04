19º BPM e CIPE-CENTRAL realiza Reintegração de Posse em Imóvel na zona Rural de Jaguaquara

foi realizado o apoio à Oficial de Justiça para o cumprimento de ação de reintegração de posse de imóvel rural, denominado “Estação Experimental de Jaguaquara –EBDA”. A operação contou com a participação de 53 policiais militares do 19⁰ BPM e da CIPE Central, sendo iniciada às 5h30 com um “Briefing” de alinhamento. No local ocupado, após a leitura do Mandado de Reintegração, foi dado um prazo para a retirada dos pertences individuais, o que foi realizado sem resistências, sendo iniciado o desmonte dos 62 barracos de lona. Após a logística necessária para a retirada de todo o material e a desocupação total, foi encerrada a operação às 15h38. Informações e Fotos: ASCOM/19º BPM

