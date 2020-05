19º BPM e DEAM alinham parceria na Ronda Maria da Penha em Jequié

Na tarde de ontem (18), seguindo diretrizes estabelecidas pelo Cmt do 19° BPM, a Ten PM Patricia, Cmt da Operação Ronda Maria da Penha – ORMP /19°BPM se reuniu com a Delegada titular da Delegacia Especial de Apoio à Mulher- DEAM, Alessandra Pimentel, com o propósito de alinhar estratégias de ação no enfrentamento à violência contra a mulher, na cidade de Jequié.

Garantir que os mecanismos conduzidos pelas forças de segurança se complementem, é uma forma de permitir que a mulher tenha a certeza que pode contar com as Polícias.

Ronda Maria da Penha, mais proteção para as mulheres que mais precisam!

Informações e Foto: ASCOM – 19° BPM

