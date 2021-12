19º BPM é o segundo Batalhão que mais fez apreensões de armas de fogo e explosivos na Bahia

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, com base no Sistema de Armas do Governo, o 19º Batalhão de Policia Militar, 19º BPM, ficou em oitavo lugar no ranking de apreensões de artefatos explosivos e armas de fogo no estado no ano de 2021, entre mais de 150 unidades.

Quando comparado somente com os batalhões de polícia, o 19º BPM sobe para o segundo lugar.

Para o Ten Cel PM Reinaldo Souza, os números revelam o alto grau de comprometimento dos policiais militares da Unidade, imbuídos em garantir a segurança pública de Jequié e região. Informações: ASCOM/19º BPM

Comentários no Facebook:

Comentários