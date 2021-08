O 19º Batalhão de Polícia Militar homenageou ontem (14) dois Policiais Militares que foram recentemente para a Reserva Remunerada da Corporação, mas que deixaram um legado de relevantes serviços. A homenagem aconteceu no auditório do Batalhão e reuniu amigos e familiares dos Militares, com direito a músicas e poemas.

O SGT PM Romildo Costa Cruz e SGT PM Josenildo Silva Santos cumpriram suas missões de maneira honrosa, atuando com muita dedicação no desempenho de suas funções, auxiliando o comandante da Unidade. “Eles deram o melhor de sí para a Corporação e saem de forma honrosa. Estão deixando bons ensinamentos, principalmente por agirem dentro da ética e da legalidade”, pontuou o Major Reinaldo, comandante do 19º BPM.

