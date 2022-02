19º BPM Iniciou Seminário de Capacitação Ronda Escolar e PROERD em jequié

O 19⁰BPM Iniciou ontem (22), o Seminário de Capacitação Ronda Escolar e PROERD, que ocorrerá até o dia 24fev, visando aprimorar e orientar os policiais no atendimento em ambiente escolar. ⠀

O encontro contou com a presença de autoridades locais e instituições parceiras, tais como: o comandante do 19⁰BPM, Ten Cel Reinaldo; Dr. Carlos Alberto Ramacciotti – promotor de justiça; Alexandro Bonfim dos Santos – presidente do CMDCA e a Guarda Municipal de Jequié.⠀

⠀

“Quando unimos as nossas forças, conseguimos juntos planejar e agir com inteligência no serviço policial. Essa parceria nos conduz à melhoria, e quem ganha com isso é a população” – declarou o comandante do 19⁰BPM. Informações e Foto: ASCOM 19ºBPM

