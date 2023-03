19º BPM Realiza Blitz em homenagem as mulheres no centro de Jequié

Como parte do calendário de atividades do Projeto “Março Mulher”, o 19⁰ BPM promoveu na manhã desta quinta-feira (09/03), uma Blitz realizada por policiais militares femininas que homenagearam as mulheres que passaram pela Praça Rui Barbosa, centro de Jequié; mais uma ação alusiva ao Dia Internacional da Mulher, aliada à conscientização e mobilização pelo fim da violência de gênero.



As mulheres abordadas receberem panfletos educativos da Ronda Maria da Penha e foram presenteadas com flores, simbolizando toda a admiração e respeito da Instituição por esses seres únicos e especiais, personificações de força e determinação.



Mais ações ainda estão programadas para ocorrerem ao longo do mês de março, com o intento de destacar e reconhecer a importância e a contribuição da Mulher para a sociedade. Informações e Foto: ASCOM/19º BPM

Comentários no Facebook:

Comentários