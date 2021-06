19º BPM realiza hoje a partir das 19 horas a operação Restrição Sanitária em Jequié

O 19º Batalhão de Polícia Militar – 19º BPM inicia nesta quarta-feira (23) a Operação Restrição Sanitária – Festejos Juninos, com o objetivo de se fazer cumprir as medidas determinadas nos Decretos Estadual e Municipal que buscam diminuir a expansão da COVID-19 em todo o Estado da Bahia. Por determinação do Comandante da Unidade, Major PM Reinaldo Souza, a Operação tem o objetivo de fiscalizar o cumprimento das medidas tanto no São João quanto no São Pedro, através de rondas ostensivas. Os Policiais Militares foram orientados, sobretudo, a impedir a realização de eventos clandestinos e aglomerações de qualquer natureza. A Operação Restrição Sanitária – Festejos Juninos começa as 19h do dia 23 e segue até as 23h:59 do dia 29 de junho fiscalizando, também, estabelecimentos, circulação de pessoas e de veículos. Informações: ASCOM/19º BPM

