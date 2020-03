19º BPM realiza operação ” Bastet” e chama a atenção da violência contra a mulher em Jequié

O 19° BPM sempre atuante no enfrentamento a todos os tipos de violência, neste mês de março, dentre outras ações voltadas especialmente para a Mulher, desencadeou na tarde desta quinta-feira (05/03), a *OPERAÇÃO BASTET*. Na mitologia egípcia, Bastet é uma deusa protetora das mulheres. A Operação consistiu numa ação alusiva à celebração pelo Dia Internacional da Mulher, aliada à conscientização e mobilização pelo fim da violência contra a mulher. Policiais militares da *2ª Cia/PM* tomaram algumas das principais vias do bairro Jequiezinho, entregando panfletos educativos, chamando a atenção da comunidade para o enfrentamento da violência contra a mulher. Ademais, como reconhecimento, as mulheres da comunidade e comércio local, foram presenteadas com rosas, simbolizando toda admiração e respeito da Instituição por esses seres únicos e especiais, personificações de força e determinação. Informações e foto: 19º BPM

