19º BPM realiza operação para combater roubos em Jequié

A partir das 19hs da noite de 11Mar2020 – seguindo as diretrizes do Cmt do 19° BPM – foi desencadeada uma Operação com o efetivo da Companhia de Emprego Tático Operacional – CETO e o efetivo das Motocicleta, a fim de deter os elementos envolvidos nos frequentes roubos que vem ocorrendo na cidade. Após receber informações onde estariam homiziados os indivíduos, foi feito o cerco e capturado um dos elementos que estaria cometendo os roubos na cidade de Jequié e juntamente com ele, um dos comparsas que era o receptador dos produtos roubados, sendo encontrado em sua posse alguns dos celulares roubados; ambos foram conduzidos e apresentados na Delegacia de Polícia.

A Operação continuará no intuito de manter a paz e a segurança da população jequieense, onde o segundo envolvido nestes roubos será capturado e apresentado a autoridade competente.

FONTE: ASCOM – 19° BPM

