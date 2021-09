19º BPM Realiza Parada Geral e homenageia policiais em Jequié

Na manhã de ontem (01), foi realizada no Auditório do Centro Cultura Antônio Carlos Magalhães, uma Parada Geral com o efetivo do 19º Batalhão de Polícia Militar. O encontro, que seguiu respeitando todos protocolos de prevenção à Covid-19, teve como objetivo homenagear os policiais militares que se sobressaíram no fiel desempenho dos serviços prestados à PMBA e à sociedade.

O evento foi marcado pela premiação Policial Militar Padrão, que visa a valorização e reconhecimento de Oficiais e Praças da Corporação por seus méritos pessoais, profissionais e relevantes serviços prestados no desempenho da sua função, e pelo Título de Guarnição Destaque, que agraciou os policiais militares que se destacaram no Ranking Operacional da unidade e da Região Sudoeste.

Na ocasião, além de questões atinentes à rotina e à atividade policial da tropa, estiveram em pauta a abertura da Campanha Setembro Amarelo, em referência à valorização da vida, e as ações que estão sendo planejadas com vistas para as comemorações dos 26 anos do 19º BPM.

Em seu discurso, o Maj PM Reinaldo, enfatizou a importância do reconhecimento daqueles que cumpriram a missão com dedicação e presteza. O comandante também parabenizou e elogiou a tropa pela demonstração e compromisso com a segurança pública, reafirmando a valorização do policial militar com um dos propósitos prioritários do seu comando. Informações: ASCOM/19°BPM

