19º BPM realizará a 3ª Feira Multidisciplinar de saúde em comemoração ao dia Internacional da Mulher

Neste mês de março rendemos homenagens a todas as mulheres, especialmente àquelas que protegemos todos os dias. E para celebrarmos o DIA INTERNACIONAL DA MULHER, o 19⁰ BPM, através da Ronda Maria da Penha, realizará próximo dia 08/03/23, das 9 às 16h, na sede do 19⁰ BPM, em parceria com a AATAE e Defensoria Pública, a nossa III Feira Multidisciplinar de Saúde da Mulher.



Na feira serão ofertados diversos serviços, destinados a toda família (homens, mulheres e crianças), com os seguintes profissionais:

– Clínico Geral

– Neuropsicopedagogo

– Pediatra

– Odontólogo

– Naturopata

– Fisioterapeuta

– Enfermeiro

– Educador físico

– Psicólogo

– Terapeuta holístico

– Nutricionista

– Assistente social

– Massoterapeuta

– Ozônioterapia

– Musicoterapia

– Podólogo

– Advogado

– Departamento de beleza (unhas, cabelos e sombrancelhas)

– Atividades lúdicas infantis com distribuição de kits de higiene bucal

– Atendimento da equipe da Ronda com atividades de orientação sobre prevenção e atendimento a mulheres vítimas de violência e a rede de apoio municipal.

– Plantão da Defensoria Pública do Estado, com assistência jurídica, psicológica e assistencial.

– Brindes, e muito mais… Com a presença dos ônibus odontológico e expresso da saúde, serão realizados procedimentos odontológicos e ginecológicos. Informações: ASCOM/19º BPM

