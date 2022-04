19º Campeonato do Sudoeste de Futsal tem início em Jequié

Na tarde do último sábado (16), contando com apoio da Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Esporte e Lazer, teve início os jogos de abertura do 19° Campeonato do Sudoeste de Futsal, no Ginásio Esportivo da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), no bairro Mandacaru. Estiveram presentes, o Secretário de Esporte e Lazer, Matheus Macedo, o Budega; a equipe técnica da Secretaria de Esporte; o organizador do evento esportivo, Roberto Ferreira; e dezenas de atletas dos times participantes. O Campeonato reúne jogadores de diversos municípios do Sudoeste da Bahia, totalizando a participação de 72 seleções.

De acordo com o organizador do evento esportivo, Roberto Ferreira, Jequié foi o vencedor do primeiro campeonato, há 19 anos, foi, também, bicampeão, e agora o município sedia a abertura do torneio, conhecido por ter grande respaldo no que tange a visibilidade dos atletas a nível estadual, assim como visibilidade do município no cenário esportivo a nível do futsal baiano. No domingo, 17, a etapa da competição, que registra um recorde de atletas participantes, foi concluída e seguirá para os demais municípios do Sudoeste. Informações e Foto: SECOM/PMJ

