19ºBPM Divulga resultado da operação Saturação em Jequié

No bairro Alto da bela vista, uma guarnição da Companhia de Emprego Tático Operacional – CETO, prendeu dois homens em flagrante com uma arma de fogo e certa quantidade de material entorpecente, um deles é apontado como líder do tráfico daquela localidade. Naquela mesma região mais dois homens foram detidos por tráfico de drogas, sendo que um deles tinha mandado de prisão em aberto. Ainda no Joaquim Romão, policiais da 5° Cia detiveram um homem por tráfico de drogas na Travessa São Lucas. Pouco tempo depois, uma guarnição da 2° Cia recuperou uma motocicleta, roubada momentos antes e à noite prendeu em flagrante um homem de 34 anos que portava uma pistola a bordo de uma motocicleta. Já na Rua Gustavo Santos Ribeiro, um homem de 33 anos foi flagrado com uma sacola contendo certa quantidade de drogas ilícitas e também foi preso.

Resultado da OPERAÇÃO SATURAÇÃO:

– 10 kg aproximadamente de drogas apreendidas

– 02 Armas de fogo tiradas de circulação

– 01 Veículo recuperado

– 01 Mandado de prisão cumprido

– 07 Pessoas conduzidas em flagrante delito. Informações: ASCOM 19º BPM

