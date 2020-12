19ºBPM e Guarda Municipal participam de operação para fazer cumprir decreto municipal

Na noite do último sábado (26), o 19° Batalhão desencadeou Operação Supra, visando garantir o cumprimento do Decreto n° 22.008 de 18 de Dezembro de 2020, em virtude do aumento do número de infectados pelo novo Coronavírus na cidade de Jequié. A ação conjunta com a Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal contou com três viaturas da Polícia Militar e uma viatura da Guarda Municipal, sendo desenvolvida em duas etapas, sem qualquer contestação ou resistência dos acionados.

Tendo em vista a grande movimentação nos estabelecimentos comerciais e nas praças, a atuação preventiva foi de grande relevância. O cumprimento das normas sanitárias apresentadas pelos prepostos da Vigilância Sanitária, com apoio dos profissionais da Segurança Pública, fez com que a tranquilidade e a paz social prevalecesse na cidade.

