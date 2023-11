1ª Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar reúne 500 atletas de diversos estados em Salvador e RMS 

A primeira edição do Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar Sub 17 acontece até o dia 25 de novembro, em Salvador, Lauro de Freitas e Simões Filho, reunindo 500 atletas masculinos e femininos, de escolas públicas e privadas, de 18 estados brasileiros mais o Distrito Federal. Os jogos começaram na última segunda-feira (20), com as primeiras partidas da fase de grupos.

As equipes buscam a classificação para as etapas quartas-de-final, semifinais e finais das categorias A, B e C, nos naipes masculino e feminino. Nesta terça-feira (21), no Ginásio do Sesi de Simões Filho, as disputas foram abertas pela partida entre os times femininos do Colégio Modelo de Juazeiro, da Bahia e Caixa Escolar, de Aracaju, Sergipe.

O evento é promovido e organizado pelo Ministério do Esporte, com a parceria da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) e da Federação Baiana de Futebol de Salão (FBS). Além do Ginásio do Sesi em Simões Filho, os jogos acontecem, também, na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas; e no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador.

“Quando o governador Jerônimo Rodrigues soube que o Comitê Olímpico Brasileiro [COB] havia retirado a modalidade futsal dos Jogos da Juventude, ele foi dos primeiros a mobilizar o Ministério do Esporte e, junto conosco, garantiu a realização do Campeonato de Futsal Escolar Sub 17 na Bahia. Com a articulação que envolveu os estados da federação, os secretários, os governadores, o Ministério do Esporte, estamos, aqui, celebrando essa realização”, explicou o diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto.

Ainda de acordo com Vicente, o futsal é uma das modalidades mais praticadas no ambiente escolar, nas quadras cobertas e descobertas do Brasil inteiro. “É uma satisfação muito grande termos, aqui, mais de 500 atletas do Brasil inteiro, celebrando o futsal brasileiro e renovando a esperança de mais atletas alcançando índices importantes em campeonatos nacionais e internacionais também”, completou.

Educação e Esporte

O incentivo ao esporte nas escolas estaduais baianas acontece por meio de uma parceria entre a Sudesb/Setre e a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC-BA), que tem apresentado resultados importantes em competições como os Jogos Escolares e os Jogos da Juventude. Delegações inteiras que viajam para outros estados participam de campeonatos nacionais, complementando a vida estudantil e contribuindo com o desenvolvimento de competências dentro e fora do esporte.

A estudante Suiane Carvalho, de 17 anos, aluna do 2º ano do Ensino Médio, falou sobre a oportunidade de participar do campeonato. “É uma experiência nova, algo que está sendo prazeroso viver. Estou gostando, espero ter outras oportunidades e espero levar o troféu para casa”, contou a adolescente.

A técnica da equipe Carla Luz reforçou a importância do campeonato após a decisão do COB. “A gente está muito feliz com a realização do evento. Ficou aquela sensação de um trabalho jogado fora e, graças a Deus, o nosso Governo do Estado abraçou a ideia e fez esse campeonato acontecer. A expectativa é imensa. A gente está muito na briga pelo título para levar essa medalha para a Bahia, com toda certeza”, afirmou.

Por ser o estado-sede, a Bahia está sendo representada com três equipes: o Colégio Estadual Modelo Luis Eduardo Magalhães, de Juazeiro, na disputa feminina; o Colégio Estadual Professor Antonio Balbino, de Madre de Deus, na disputa masculina; e o Colégio Marista de Salvador, representante masculino como cidade-sede.

As partidas acontecem até sábado (25), das 9h às 19h30. A entrada é gratuita e os jogos também podem ser acompanhados, ao vivo, pelo canal da CBFS no YouTube. Informações e Foto: /GOVBA

Comentários no Facebook:

Comentários