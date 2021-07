1ª dose da vacina contra a Covid-19 continua apenas para gestantes e mulheres no pós-parto até 45 dias

Desde ontem a primeira dose da Vacina contra a Covid-19 não é aplicada no público com 39 anos ou mais. Por falta do imunizante, a vacinação para 1ª dose continua nesta quarta-feira (14), apenas para mulheres gestantes ou no pós-parto com até 45 dias, a partir dos 18 anos com ou sem comorbidades. Estão sendo aplicadas também, a 2ª dose da vacina Oxford, para pessoas que já estão agendadas. As gestantes e mulheres no pós-parto, devem ir aos Centros de saúde, Júlia Magalhães, Sebastião Azevedo, Almerinda Lomanto e o centro de saúde Jequié. Para quem esta com a segunda dose agendada, serão vacinadas no Sistema Drive Trhu em frente ao estádio Waldoimro Borges, Mandacaru e no Centro de Cultura ACM, Alto da Prefeitura.

