1ª Dose da vacina contra a Covid-19 em Jequié volta a ser suspensa nesta sexta-feira (09).

A prefeitura de Jequié, através da secretaria de saúde do município, divulgou calendário de vacinação para esta sexta – feira (09). Segundo o calendário, a vacinação para primeira dose voltou a ser suspensa por falta do imunizante. Gestantes e mulheres no pós parto a partir dos 45 dias, podem se dirigir para os locais de vacinação para tomarem a sua primeira dose. Já as pessoas que estão agendados para 2ª dose, também podem se vacinarem no sistema Drive Thru em frente ao Estádio Waldomiro Borges, e nas centrais de vacinação. A Bahia recebe nesta sexta-feira (09), receberá mais 111.150 doses de vacinas contra a Covid-19, e certamente como em outras ocasiões, a cidade de Jequié, também receberá nova remessa para voltar a vacinar as pessoas. A vacinação para primeira dose, ocorreu até ontem (08), onde o público alvo, parou em 39 anos.

