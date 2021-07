1ª Dose da vacina contra a Covid-19 volta a ser aplicada em Jequié para pessoas com idade de 38 anos

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, retomará, nesta quarta-feira, 21, a aplicação da primeira dose da vacina contra Covid-19 para pessoas com idade igual ou superior a 38 anos. A imunização deste público será feita nos drive thrus, não sendo necessário fazer parte de nenhum grupo prioritário ou ter comorbidade para ser imunizado, apenas atender ao critério etário. A Secretaria de Saúde informa, ainda, que o grupo prioritário da Educação teve faixa etária ampliada e a primeira dose, a partir de agora, deverá ser aplicada para aqueles profissionais que tem idade a partir de 18 anos.

O local de vacinação continua sendo no “drive thru” até às 13 horas em frente ao Centro de Cultura ACM e No “drive thru” do Estádio Waldomiro Borges, o Waldomirão, no bairro Mandacaru, para 1ª dose do público com idade a partir de 38 anos.

