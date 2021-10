1ª Dose da vacina contra a Covid-19 volta a ser suspensa neste sábado (23)em Jequié

Por meio da Secretaria de Saúde do município, a prefeitura de Jequié informa que a aplicação da 1ª dose da vacina contra a Covid019, volta a ser suspensa neste sábado por falta do imunizante. Continua a aplicação da 2ª e dose de reforço. A 2ª dose para o público em geral que já estava agendado e a 3ª dose para idosos, imunossuprimidos e trabalhadores da área da saúde. Os locais para vacinação neste sábado será apenas nos Drives Thru e a Central de Vacinação do Tiro de Guerra 06-009.