1ª dose da vacina está suspensa temporariamente até a chegada de novas doses em Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, informa que a vacinação de 1ª dose está suspensa, temporariamente, até a chegada de novas doses da vacina. A partir desta terça-feira, 16, serão aplicadas a 2ª dose para quem estiver devidamente agendado no cartão de vacinas.

Os idosos com agendamento para a 2ª dose poderão se dirigir ao “drive thru”, no Terminal Aeroviário Vicente Grilo, no Jequiezinho, das 8h às 13h, e à Central de Vacinação da Covid, no Colégio Modelo, das 8h às 17h.

Assim que o município receber nova remessa de vacinas, será divulgado mais um Calendário de Vacinação.

