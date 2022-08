1º Encontro de Empreendedores da Enfermagem Baiana reúne mais de 1200 congressistas

Mais de 1200 congressistas participaram, na última terça-feira (09), do 1º Encontro de Empreendedores da Enfermagem Baiana, realizado na sede do Sebrae Bahia, em Salvador, com transmissão online. O evento, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) com o apoio do Sebrae Bahia, teve como objetivo estimular que os profissionais da enfermagem trilhem o caminho do empreendedorismo para ampliar seus campos de atuação.

“Empreender na enfermagem é algo inovador para quem busca o crescimento profissional. Mas é preciso estar atento e obedecer à legislação da área da saúde, o código de ética do profissional de Enfermagem e também as questões jurídicas. Por isso, este evento busca nortear os profissionais da Enfermagem em busca do fortalecimento da nossa profissão, com o crescimento e capacitação da nossa categoria”, destacou a presidente do Coren-BA, Giszele Paixão.

Durante o encontro, a Comissão de Inovação e Empreendedorismo do Coren-BA foi empossada com a missão de estimular a formação de profissionais da enfermagem empreendedores, inclusive com acesso a programas de estímulo do Sebrae, através de uma parceria que está sendo construída entre as instituições.

A representante do Conselho Federal de Enfermagem, Lucielena Garcia, abordou os desafios na implementação de Consultório e Clínicas de Enfermagem, ao lado da conselheira do Coren-BA, Gabriela Souza. Na mesa redonda da manhã, o debate foi em torno dos campos de atuação, as conquistas, a lucratividade e o sucesso do empreendedorismo na Enfermagem, com a participação dos enfermeiros Thaís Uilan, Rayssa Paranhos, Juliana Brasil e Jefferson Alves.

A economista e representante do Sebrae Bahia, Adriana Pereira, falou sobre a formação de preços no serviço. Durante uma mesa-redonda, foram abordadas histórias de sucesso no mundo do empreendedorismo, com os enfermeiros Jeferson Xavier, Mariana Amorim, Joane Queiroz e Valdirene Polonio.

Também participaram da mesa de abertura o presidente do Coren-DF, Elissandro Noronha, o gerente do Sebrae Bahia, Rogério Teixeira, a coordenadora da Comissão Nacional de Inovação e Empreendedorismo do Cofen, Marta Pereira, e o coordenador das Câmaras Técnicas do Coren-BA, João Adelmo Filho. Informações e Foto: NUCOM COREN

Comentários no Facebook:

Comentários