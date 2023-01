1º Fórum de Enfermagem Estética da Bahia reúne mais de 2.500 profissionais

Mais de 2.500 profissionais de enfermagem participaram, nesta terça-feira (24), do 1º Fórum de Enfermagem Estética da Bahia, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA), no Fiesta Convention Center, em Salvador. O evento teve como objetivo promover e capacitar a atuação da enfermagem na área de estética e foi transmitido online, totalmente gratuito e com certificação para os inscritos.

“A gente sabe que este é um campo que está crescendo com oportunidades no mundo do trabalho. Então o nosso propósito é discutir suas bases legais, trocar experiências e também expor casos de sucesso na área. O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem traz a legalidade para que possamos realizar procedimentos de forma segura, com base em resoluções, e o nosso objetivo é discutir essas resoluções e normas para o fortalecimento da nossa profissão”, destacou a presidente do Coren-BA, Giszele Paixão.

A enfermeira Roselaine Muner, membro do Grupo de Trabalho de Estética do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), destacou durante a palestra magna a sua trajetória de mais de 18 anos atuando na área. “Não é só na estética que é possível empreender, mas esta área possui uma grande fatia no bolo do empreendedorismo. Meus clientes sempre voltam não apenas porque realizo procedimentos estéticos, mas porque cuido e quem cuida é a Enfermagem”, destacou.

Roselaine também apresentou as resoluções do Cofen que tratam das bases legais do exercício da enfermagem estética. “Somos a maior classe da saúde no país e mais preparados para estes procedimentos”, disse ao destacar que para atuar na área o enfermeiro precisa ter pós-graduação lato sensu em enfermagem estética, de acordo com a legislação estabelecida pelo Ministério da Educação, além de ter no mínimo 100 horas de aulas práticas. Ela também é proprietária de clínicas de estética e de uma instituição de ensino, além de coordenadora de enfermagem estética da Sociedade Brasileira de Enfermagem em Feridas e Estética.

O Fórum também promoveu uma mesa redonda com relatos de experiências, que teve a participação das enfermeiras empreendedoras Gabriela Souza, conselheira do Coren-BA, e Cristiane Andrade. O evento contou ainda com a presença de diversos conselheiros da Autarquia. Informações: NUCOM/CORENBA/ Foto: Ede Marcus/Divulgação

