28 pessoas ficam feridas em acidente de ônibus na BR 101

Um acidente envolvendo um ônibus deixou um morto e 28 feridos, nas primeiras horas desta quinta-feira (12), na rodovia BR-101 entre os municípios de Itamaraju e Teixeira de Freitas. As primeiras informações dão conta que o ônibus interestadual da empresa Itapemirim, acabou perdendo o controle quando tentava efetuar uma curva e caiu numa ribanceira, as margens da BR-101. O local estava escorregadio e durante a madrugada houve registro de chuva. De acordo com o motorista, havia 36 passageiros no momento do acidente.

Além das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), uma ambulância comunitária também prestou os primeiros atendimentos e resgataram as vítimas do local.

O posto da Polícia Rodovia Federal (PRF), foi informado sobre o acidente, destinado uma equipe. Os militares do Corpo de Bombeiro de Teixeira de Freitas também estiveram no local.

Guarnições da Polícia Militar da 43ª CIPM estiveram dando apoio durante o resgate. Informações e foto: Itamaraju Notícias

